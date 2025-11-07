DAX23.826 +0,4%Est505.631 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Quartalsbilanz

Opendoor Technologies-Aktie bricht ein: Umsatzeinbruch jedoch nicht so schlimm wie erwartet

07.11.25 08:12 Uhr
NASDAQ-Wert Opendoor Technologies-Aktie im Minus: Opendoor sacken die Umsätze weg - Profitabilität bleibt aus | finanzen.net

Das Onlineimmobilienunternehmen Opendoor Technologies, dessen Anteilsschein sich jüngst einen Ruf als Meme-Aktie erarbeitet hat, hat seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Opendoor Technologies Inc
4,70 EUR -1,51 EUR -24,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Opendoor Technologies hat für das abgelaufene dritte Quartal 2025 ein negatives EPS von 0,12 US-Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ein Minus von 0,11 US-Dollar je Aktie erlitten, die Analysten hatten nun im Vorfeld damit gerechnet, dass das Unternehmen den Quartalsverlust auf 0,076 US-Dollar je Aktie würde eingrenzen können.

Der Umsatz von Opendoor Technologies belief sich im Berichtszeitraum auf 915 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 850 Millionen US-Dollar erwartet. Dies steht im Vergleich zu den 1,377 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden.

Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie verliert am Donnerstag nachbörslich 14,79 Prozent auf 5,59 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Opendoor, Around the World Photos / Shutterstock.com

