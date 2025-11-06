Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 249,00 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 249,00 EUR. Bei 248,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 253,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.048 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 17,51 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 5,26 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,45 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,50 EUR.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,32 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

