Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz
Hannover Rück Aktie

268,60 EUR +2,40 EUR +0,90 %
STU
Marktkap. 31,98 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

13:26 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
268,60 EUR 2,40 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
267,80 €		 Abst. Kursziel*:
30,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
296,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

13:26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Hannover Rück Buy UBS AG
06.10.25 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Buy-Einstufung Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag stärker
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stabil
TraderFox Stocks in Action: Hannover Rück, Kering, LVMH, PORR, Scout 24
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 07.10.2025
finanzen.net Hannover Rück-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hannover R&#252;ck SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
