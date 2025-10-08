Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 266,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 266,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 266,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 266,00 EUR. Bei 266,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.737 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,38 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,19 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 296,88 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

