DAX24.472 +0,4%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursentwicklung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stabil

08.10.25 09:28 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 266,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
268,00 EUR 2,20 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 266,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 266,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 266,00 EUR. Bei 266,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.737 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 235,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,38 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,19 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 296,88 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert

Hannover Rück-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Hannover Rück-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Hannover Rück BuyUBS AG
06.10.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Hannover Rück BuyUBS AG
06.10.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen