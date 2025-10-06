DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
Hannover Rück Aktie

265,80 EUR -0,20 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 30,99 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

08:21 Uhr
Hannover Rück Buy
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
265,80 EUR -0,20 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 335 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der überraschenden Änderung der Dividendenpolitik habe er seine Schätzungen für die Kapitalerträge angehoben, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem erhöhte er aufgrund geringerer Katastrophenschäden seine Ergebnisprognosen. Im sich abzeichnenden schwächeren Geschäftszyklus für die Rückversichererbranche seien die Hannoveraner am besten positioniert, um ihr Gewinnwachstum zu behaupten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
266,00 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
265,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,68%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:21 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Hannover Rück Buy UBS AG
06.10.25 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

