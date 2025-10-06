Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Nachmittag zu

Hannover Rück im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 264,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 264,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 264,20 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.104 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 9,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,25 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 295,25 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,20 EUR im Jahr 2025 aus.

