XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Frankreich bringt Euro kurz aus dem Tritt

06.10.25 17:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
266,00 EUR 7,40 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Klöckner & Co (KlöCo)
5,74 EUR -0,25 EUR -4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
567,20 EUR 14,60 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
87,50 EUR 8,95 EUR 11,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
113,10 EUR 1,70 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat zum Start in die Woche Stagnation dominiert. Der DAX schloss unverändert bei 24.378 Punkten. Die Musik spielte beim Euro, der zumindest kurzfristig unter Druck geriet. Schlagzeilen aus Frankreich belasteten, dort wird bereits wieder eine neue Regierung gesucht. Nach langwierigen Verhandlungen präsentierte Frankreichs Premier Lecornu am Sonntag sein neues Kabinett. Die Personalrochade fand jedoch keinen Gefallen, welches politische Lager man auch fragte.

Noch bevor die neuen Minister ihre Ämter antreten konnten, akzeptierte Präsident Macron den Rücktritt seines Premiers. Für die Marktstrategen der DZ Bank verschärft sich die politische Krise in Paris damit nochmals. Macron muss bereits zum dritten Mal in diesem Jahr einen neuen Premier finden, der erneut ohne parlamentarische Mehrheit eine Regierung zusammenstellen muss. Anleger mieden zum Wochenstart französische Aktien bzw. Anleihen und auch den Euro, der sich im Tagesverlauf aber erholte. Gold wiederum kennt momentan nur eine Richtung, mit 3.387 Euro notierte das Edelmetall auf einem neuen Hoch.

Rückversicherer fest

Zum Wochenstart war es von Unternehmensseite ruhig. Im DAX waren Hannover Rück (+3,2%) und im Schlepptau Munich Re (+2,6%) gesucht, nachdem Hannover Rück mitgeteilt hatte, eine höhere Ausschüttungsquote anzustreben. Man will den Aktionären künftig 55 Prozent des Gewinns zufließen lassen - fast 10 Prozentpunkte mehr als zuletzt. Talanx gewannen 2,5 Prozent. Das Unternehmen ist Mehrheitsaktionär von Hannover Rück.

Gute Nachrichten gab es von der "Shop Apotheke". Nach einem erneut sehr starken Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal hatte die Online-Apotheke ihre Jahresprognose bestätigt. Redcare Pharmacy sprangen um 11,4 Prozent nach oben.

Die Analysten der DZ Bank erwarten bei Klöckner & Co (-4,5%) das operative EBITDA im dritten Quartal nur noch am unteren Rand der Unternehmensprognose. Positiv heben sie die jüngsten Fortschritte beim Portfolioumbau mit einem stärkeren Fokus auf margenstärkere Geschäfte in den USA hervor. Das Europageschäft - insbesondere Becker Stahl-Service - bleibe hingegen durch die schwache Automobilnachfrage belastet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.378,29 -0,0% +22,5%

DAX-Future 24.515,00 +0,1% +20,1%

XDAX 24.393,28 +0,1% +22,9%

MDAX 30.878,03 -0,2% +20,9%

TecDAX 3.742,50 +0,2% +9,3%

SDAX 17.476,51 +0,6% +26,7%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,52% -11

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 18 22 0 3.319,1 43,2 2.813,2 38,0

MDAX 17 30 3 519,1 21,2 537,6 22,5

TecDAX 15 14 1 685,9 15,4 729,9 14,5

SDAX 44 21 5 111,2 7,2 93,1 6,1

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.05.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

