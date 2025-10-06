Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 262,40 EUR.
Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 262,40 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 262,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 259,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.731 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,10 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 295,25 EUR je Hannover Rück-Aktie an.
Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:01
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
