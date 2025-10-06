DAX24.391 +0,1%Est505.631 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,16 +0,9%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.403 +0,9%Euro1,1661 -0,6%Öl65,59 +1,9%Gold3.944 +1,5%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie: Rückversicherer kündigt höhere Dividende an Hannover Rück-Aktie: Rückversicherer kündigt höhere Dividende an
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
AKTIEN IM FOKUS: Mehr Geld für Aktionäre treibt Hannover Rück und Konkurrenz an

06.10.25 12:37 Uhr

06.10.25 12:37 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die angekündigte Erhöhung der Ausschüttungsquote an die Aktionäre der Hannover Rück hat am Montag die Papiere des Rückversicherers unter die Spitzenwerte im fast unveränderten DAX katapultiert. Andere Versicherer profitierten ebenfalls von den Aussagen des Rückversicherers.

Gemeinsam mit den Aktien der Hannover Rück nahmen die der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) einen der obersten Plätze im deutschen Leitindex ein mit jeweils 1,9 Prozent. Für die Hannover Rück ging es damit auf 261,70 Euro nach oben, für Munich Re auf 562,20 Euro. Nur BMW legten mit plus 2,0 Prozent noch etwas stärker zu.

Talanx (Talanx) als Mutterkonzern von Hannover Rück gewannen im MDAX 2,2 Prozent auf 113,10 Euro. Für das Dax-Unternehmen Allianz ging es dagegen nur geringfügig nach oben mit plus 0,3 Prozent auf 362,40 Euro.

In der Schweiz profitierten Swiss Re unterdessen mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent auf 149,75 Franken von den Neuigkeiten, während die Anteile von Zurich Insurance um 1,0 Prozent auf 573,90 Franken stiegen.

Wie die Hannover Rück am Sonntagabend mitgeteilt hatte, will sie künftig mehr von ihrem Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Statt 46 Prozent des Nettokonzerngewinns (Gesamtdividende 2024) sollen es nun regelmäßig rund 55 Prozent sein. Zugleich soll die bisher übliche Sonderdividenden-Ausschüttung Teil der regulären Dividende werden.

Die angekündigte Neuerung münde insgesamt in eine höhere Ausschüttung und sei daher ein positiver Schritt, urteilte Analyst Will Hardcastle von der Schweizer Großbank UBS. Er erwartet dadurch einerseits mehr Sicherheit für die Aktionäre. Andererseits dürften die durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsensschätzungen) nun deutlich steigen, schrieb er.

RBC-Experte Mandeep Jagpal etwa rechnet mit einer um elf Prozent steigenden Konsensschätzung für 2025. Zudem werde die Dividendenrendite der Hannover Rück durch die angekündigte Anhebung die der Konkurrentin Munich Re übersteigen und das Niveau der Swiss Re erreichen./ck/err/stk

