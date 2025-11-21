Allianz Aktie News: Allianz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 365,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 366,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 360,60 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 269.832 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 4,19 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 285,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 27,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,95 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 365,29 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,17 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 28,20 EUR je Aktie aus.

