Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Vormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 361,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 361,60 EUR. Bei 361,60 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 360,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 17.258 Stück.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,17 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 284,60 EUR am 20.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,29 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 365,00 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,54 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,15 EUR je Aktie belaufen.

