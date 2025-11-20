Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 363,80 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 363,80 EUR. Bei 364,70 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 360,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 178.554 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,54 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 284,60 EUR am 20.11.2024. Mit einem Kursverlust von 21,77 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,92 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 365,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 42,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 28,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Hot Stocks heute: Warum fällt der Markt? - Substanzwert Allianz in der Besprechung

Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt