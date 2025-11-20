Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 364,60 EUR.

Das Papier von Allianz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 364,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 364,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 360,00 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 98.965 Aktien.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. 4,31 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 284,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 21,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 365,00 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 12.02.2027 dürfte Allianz die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 28,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

