Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Freitagvormittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 361,00 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 361,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 359,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 360,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.195 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 285,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 365,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,54 EUR je Aktie vermeldet. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

