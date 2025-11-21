Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 363,30 EUR.
Um 11:48 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 363,30 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 364,90 EUR an. Bei 360,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 107.979 Allianz-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 380,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,68 Prozent zulegen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 285,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,39 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,95 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 365,29 EUR.
Allianz veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 42,80 Mrd. EUR eingefahren.
Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,20 EUR je Allianz-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.2025
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
