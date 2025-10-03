Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 256,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 256,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 256,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 257,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.036 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,12 Prozent. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,25 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

