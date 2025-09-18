DAX 23.527 -0,5%ESt50 5.442 -0,3%Top 10 Crypto 15,42 -3,6%Dow 46.348 +0,1%Nas 22.761 +0,6%Bitcoin 95.731 -2,6%Euro 1,1788 +0,4%Öl 66,43 -0,4%Gold 3.737 +1,4%
Hannover Rück Aktie

Marktkap. 29,61 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den "goldenen Jahren" 2023 und 2024, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem bleibe es aber auf attraktivem Niveau. Hannover Rück könne auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld seinen Gewinn weiter steigern. Nach dem jüngsten Kursrückgang sieht Wenzel eine Einstiegschance./rob/niw/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
246,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
245,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

17:46 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.09.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Hannover Rück Buy UBS AG
10.09.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

