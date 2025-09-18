Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,61 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 308 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung verschlechtere sich zwar im Vergleich zu den "goldenen Jahren" 2023 und 2024, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotzdem bleibe es aber auf attraktivem Niveau. Hannover Rück könne auch in einem etwas ungünstigeren Umfeld seinen Gewinn weiter steigern. Nach dem jüngsten Kursrückgang sieht Wenzel eine Einstiegschance./rob/niw/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Kaufen
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
246,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
245,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|17:46
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG