ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 280 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die revidierte Dividendenpolitik des Rückversicherers münde in eine höhere Ausschüttung und sei ein positiver Schritt, schrieb Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion. Damit dürfte nicht nur die Konsensschätzung um mehr als 10 Prozent steigen - die Änderung sorge auch für mehr Sicherheit./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:01
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:01
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen