Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 254,60 EUR zu.

Um 11:46 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 254,60 EUR zu. Bei 254,60 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 253,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 9.430 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 238,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,91 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 298,50 EUR.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,78 EUR je Aktie aus.

