Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 253,60 EUR.
Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 253,60 EUR nach. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,00 EUR. Zuletzt wechselten 4.221 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 15,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 238,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 6,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,91 EUR je Hannover Rück-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 298,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.
Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 12.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,74 EUR fest.
