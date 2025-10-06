Aktien Schweiz klettern noch ein Stückchen weiter

DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,44 +2,6%Nas22.935 +0,7%Bitcoin106.746 +1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl65,66 +2,0%Gold3.953 +1,7%
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich nach dem satten Aufschlag der Vorwoche am Montag nur noch moderat nach oben bewegt. Neue Daten zum lokalen Arbeitsmarkt setzten keine Akzente. Mit dem Rücktritt des französischen Premierministers Sebastien Lecornu nach nur wenigen Wochen liefere die instabile politische Lage in Frankreich kaum neue Kaufargumente für den europäischen Aktienmarkt, hieß es. Wie es nun weitergehe, lasse sich kaum abschätzen, erklärten die Commerzbank-Analysten. Anleger forderten vom Schuldner Frankreich eine höhere Risikoprämie. Der Euro reagierte - auch zum Franken - mit einem Schwächeanfall. Doch auch diese Entwicklung bremste den eidgenössischen Aktienmarkt kaum. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 12.551 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,83 (zuvor: 17,73) Millionen Aktien.

Wer­bung

Richemont sei nicht immun vor Herausforderungen, urteilte Citi-Analyst Thomas Chauvet. Der Kurs ermäßigte sich um 1,5 Prozent - allerdings neigten Luxusgüterwerte europaweit zur Schwäche. Nachdem Hannover Rück mitgeteilt hatte, eine höhere Ausschüttungsquote anzustreben, kletterten Swiss Re um 3,2 Prozent. Roche (+0,6%) erhält eine CE-Kennzeichnung für einen KI-basierten Nieren-Algorithmus.

Gute Nachrichten gab es von der "Shop Apotheke" in Deutschland. Nach einem erneut sehr starken Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im dritten Quartal hat die Online-Apotheke ihre Jahresprognose bestätigt. Im Schlepptau zogen Docmorris um 4,9 Prozent an. Am breiten Markt legten Galderma um 1,6 Prozent zu - beflügelt von einer Hochstufung durch Vontobel.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen