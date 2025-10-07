DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Top News
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
So bewegt sich Hannover Rück

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

07.10.25 09:26 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 266,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
267,40 EUR 0,40 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 266,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 266,80 EUR. Mit einem Wert von 265,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.487 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 9,83 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,13 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert

Hannover Rück-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
08:21Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Hannover Rück BuyUBS AG
06.10.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:21Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Hannover Rück BuyUBS AG
06.10.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen