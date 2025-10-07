Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 266,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 266,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 266,80 EUR. Mit einem Wert von 265,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.487 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 9,83 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 10,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,13 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

