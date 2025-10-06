Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,99 Mrd. EUR
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Andrew Baker verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung auf die neue Dividendenpolitik des Rückversicherers. Diese beinhalte für 2025 ein rund 16-prozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung zur Gewinnausschüttung./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 07:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
306,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
266,40 €
|Abst. Kursziel*:
14,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
265,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
296,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|12:46
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
