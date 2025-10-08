Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag stärker

Hannover Rück im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 267,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 267,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 268,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 266,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.916 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 11,85 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,19 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 296,88 EUR.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Aktie aus.

