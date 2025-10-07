Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Hannover Rück im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 265,00 EUR.

Mit einem Kurs von 265,00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 268,60 EUR an. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 265,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.220 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,98 Prozent.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,19 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 296,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert

Hannover Rück-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 3 Jahren eingebracht