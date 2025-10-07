Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 266,80 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 266,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 268,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.312 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 13,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 297,13 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

