DAX 24.611 +0,0%ESt50 5.628 +0,1%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 +2,0%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.202 -0,1%Euro 1,1570 +0,0%Öl 64,39 -1,3%Gold 3.987 +0,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere
TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal
Hannover Rück Aktie

262,60 EUR -0,60 EUR -0,23 %
STU
Marktkap. 32,41 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

13:06 Uhr
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
262,60 EUR -0,60 EUR -0,23%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück im Zuge eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Wichtigste Botschaft auf dem Kapitalmarkttag sei gewesen, dass der Rückversicherer weiterhin in der Lage sei, sein Geschäft profitabel auszubauen und die Ertragsschwankungen insbesondere mittel- bis langfristig weiter zu reduzieren, schrieb der neu zuständige Experte Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
261,80 €		 Abst. Kursziel*:
19,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
262,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
296,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

13:06 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Hannover Rück Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Aktuelle Analyse Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Einbußen
finanzen.net DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net XETRA-Handel: DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX sackt ab
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hannover R&#252;ck SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
