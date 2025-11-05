Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 248,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 248,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,60 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 248,00 EUR. Bei 248,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.018 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 4,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,45 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

