Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

04.11.25 16:08 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 246,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
245,60 EUR -0,40 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 246,40 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 243,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 47.360 Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,45 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen