Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Hannover Rück

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 247,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 247,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 247,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.577 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 4,73 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,45 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

