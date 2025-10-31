DAX24.056 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1558 -0,1%Öl64,84 +0,2%Gold4.019 -0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Mittag Verluste

31.10.25 12:04 Uhr

31.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 248,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
248,40 EUR -2,80 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 248,00 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 247,00 EUR. Bei 252,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 17.177 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 15,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,45 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

