Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 251,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 251,60 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,80 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 251,40 EUR ab. Bei 252,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.351 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 14,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Mit Abgaben von 6,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,45 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,92 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

