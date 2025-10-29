Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 250,60 EUR ab.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 250,60 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 250,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.408 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 14,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,45 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,92 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,32 EUR je Hannover Rück-Aktie.

