Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 251,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 251,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 250,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 250,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.852 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 16,57 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,45 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

