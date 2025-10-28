Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag südwärts

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 252,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 252,40 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 256,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.260 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,54 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,92 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Erste Schätzungen: Hannover Rück vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen

JP Morgan Chase & Co. gibt Hannover Rück-Aktie Overweight