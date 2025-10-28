Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 256,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 256,00 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 256,60 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 255,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 256,60 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.893 Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,85 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,45 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,50 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,32 EUR je Hannover Rück-Aktie.

