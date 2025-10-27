Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 255,20 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,80 EUR. Bei 257,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.015 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 8,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,45 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,50 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,32 EUR je Aktie belaufen.

