Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 255,20 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,80 EUR. Bei 257,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.015 Hannover Rück-Aktien.
Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 8,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,45 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,50 EUR.
Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,32 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
Erste Schätzungen: Hannover Rück vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.10.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|14.10.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|14.10.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen