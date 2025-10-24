Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 255,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 255,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 256,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 256,00 EUR. Zuletzt wechselten 30.580 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,39 Prozent. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,78 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,45 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

