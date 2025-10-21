ANALYSE-FLASH: DZ Bank nimmt Hannover Rück in 'Equity Long Ideas' auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen"./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:27 / MESZ