Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Hannover Rück im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag schwächer

30.10.25 12:04 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 250,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
251,00 EUR 0,20 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 250,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,80 EUR aus. Bei 252,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.743 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 17,04 Prozent wieder erreichen. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 5,64 Prozent sinken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,45 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

