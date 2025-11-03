Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit Kursabschlägen

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 246,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 246,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 246,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,00 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.880 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 15,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,45 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,32 EUR je Aktie aus.

