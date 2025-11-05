Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag im Plus

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 249,60 EUR. Bei 250,60 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 248,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 31.708 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 17,23 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,49 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,45 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 294,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

