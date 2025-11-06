Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Hannover Rück

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 250,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,2 Prozent auf 250,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 250,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 253,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.846 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 17,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,45 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,50 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,32 EUR fest.

