KI-Aktie mit Zahlen

SoundHound-Aktie gewinnt: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

07.11.25 15:41 Uhr
NASDAQ-Aktie SoundHound im Plus: Umsatzboom bei SoundHound AI - aber die Verluste hören nicht auf | finanzen.net

Die Bilanzvorlage von SoundHound war am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das KI-Unternehmen im Berichtsquartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
14,53 USD 0,30 USD 2,07%
Charts|News|Analysen

Für SoundHound AI ist das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 US-Dollar nach einem EPS von -0,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,09 US-Dollar je Aktie gelegen.

Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 25,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 42,0 Millionen US-Dollar an. Sie übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 40,5 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die SoundHound-Aktie zeigt sich in Handel an der NASDAQ zeitweise 1,55 Prozent höher bei 14,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

