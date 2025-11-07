SoundHound-Aktie im Minus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben
Die Bilanzvorlage von SoundHound war am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das KI-Unternehmen im Berichtsquartal.
Werte in diesem Artikel
Für SoundHound AI ist das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 US-Dollar nach einem EPS von -0,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,09 US-Dollar je Aktie gelegen.
Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 25,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 42,0 Millionen US-Dollar an. Sie übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 40,5 Millionen US-Dollar belaufen hatten.
Die SoundHound-Aktie zeigt sich in Handel an der NASDAQ zeitweise 2,1 Prozent tiefer bei 13,93 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SoundHound AI News
Bildquellen: Inferiorz Presents / Shutterstock.com
Nachrichten zu SoundHound AI
Analysen zu SoundHound AI
Keine Analysen gefunden.