SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI gibt am Donnerstagabend deutlich nach

SoundHound AI im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 14,87 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die SoundHound AI-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 14,87 USD. Zwischenzeitlich weitete die SoundHound AI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,58 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,49 USD. Bisher wurden heute 4.098.220 SoundHound AI-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 68,01 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 174,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SoundHound AI ein EPS von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,68 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen