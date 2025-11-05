SoundHound AI Aktie News: Anleger greifen bei SoundHound AI am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 15,22 USD.

Um 15:53 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,22 USD nach oben. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 968.659 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 64,09 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 5,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,10 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

