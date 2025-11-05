DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kursentwicklung im Fokus

SoundHound AI Aktie News: Anleger greifen bei SoundHound AI am Mittwochnachmittag zu

05.11.25 16:08 Uhr
SoundHound AI Aktie News: Anleger greifen bei SoundHound AI am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von SoundHound AI zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SoundHound AI konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 15,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
15,29 USD 0,16 USD 1,06%
Charts|News|Analysen

Um 15:53 Uhr wies die SoundHound AI-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,22 USD nach oben. In der Spitze gewann die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 968.659 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,98 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 64,09 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 5,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,10 Prozent würde die SoundHound AI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SoundHound AI am 07.08.2025. SoundHound AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 217,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,46 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SoundHound AI am 06.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,003 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung