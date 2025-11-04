DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.365 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Aktienkurs aktuell

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend im Keller

04.11.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Zuletzt fiel die SoundHound AI-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 9,8 Prozent auf 15,43 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
15,24 USD -1,87 USD -10,93%
Charts|News|Analysen

Die SoundHound AI-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 9,8 Prozent auf 15,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 15,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.977.433 SoundHound AI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 67,75 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,003 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

