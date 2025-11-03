SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 17,20 USD.

Das Papier von SoundHound AI gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 17,20 USD abwärts. In der Spitze fiel die SoundHound AI-Aktie bis auf 17,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.040.117 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). 45,20 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,98 USD ab. Mit Abgaben von 71,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,68 Mio. USD – ein Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SoundHound AI 13,46 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,003 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen