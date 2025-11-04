SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

SoundHound AI im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,6 Prozent auf 16,33 USD.

Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,6 Prozent auf 16,33 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SoundHound AI-Aktie bis auf 15,87 USD. Bei 16,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.738.365 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,98 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 52,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,98 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SoundHound AI-Aktie 228,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SoundHound AI am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,11 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 217,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,68 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,46 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

SoundHound AI wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte SoundHound AI die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten: Darum steht die aktuelle Rally am US-Aktienmarkt auf tönernen Füßen